Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Перес хочет вернуть Зидана в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет видеть главным тренером команды французского специалиста Зинедина Зидана.
Фото: Getty Images
Как сообщает аккаунт RMadrid actu в социальной сети X со ссылкой на источники, близкие к клубу, боссы "Реала" рассчитывают убедить Зидана отказаться от потенциального контракта со сборной Франции. Ранее СМИ сообщали, что Зинедин может сменить Дидье Дешама в национальной команде, ведь Дешам уже объявил, что уйдет из сборной по окончании чемпионата мира-2026.

Француз уже тренировал "Реал" с 2016-го по 2018-й, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством Зидана сливочные выиграли 11 трофеев, включая два чемпионских титула и три титула Лиги чемпионов УЕФА.

С этого года мадридцев тренирует испанец Хаби Алонсо. По итогам 18 туров "Реал" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится