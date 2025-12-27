Как сообщает аккаунт RMadrid actu в социальной сети X со ссылкой на источники, близкие к клубу, боссы "Реала" рассчитывают убедить Зидана отказаться от потенциального контракта со сборной Франции. Ранее СМИ сообщали, что Зинедин может сменить Дидье Дешама в национальной команде, ведь Дешам уже объявил, что уйдет из сборной по окончании чемпионата мира-2026.
Француз уже тренировал "Реал" с 2016-го по 2018-й, а также с 2019 по 2021 год. Под руководством Зидана сливочные выиграли 11 трофеев, включая два чемпионских титула и три титула Лиги чемпионов УЕФА.
С этого года мадридцев тренирует испанец Хаби Алонсо. По итогам 18 туров "Реал" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Перес хочет вернуть Зидана в "Реал"
