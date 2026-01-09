Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.
Подопечные Хаби Алонсо открыли счёт уже в самом начале матча - на второй минуте отличился Федерико Вальверде. Во втором тайме уругваец вновь оказался в центре внимания, выступив ассистентом: после его передачи Родриго на 55-й минуте удвоил преимущество "Реала".
"Атлетико" сумел быстро сократить отставание - на 58-й минуте гол забил Александр Серлот, однако развить успех команде Диего Симеоне не удалось.
Таким образом, "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с "Барселоной". Каталонцы ранее уверенно прошли "Атлетик" из Бильбао, победив со счётом 5:0.
"Реал" прошёл "Атлетико" и сыграет с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании
"Реал" добился победы над "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании и вышел в финал.
Фото: ФК "Реал Мадрид"