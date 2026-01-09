"Реал" и "Барселона" в четвёртый раз подряд встретятся в финале

Решающая встреча турнира состоится 11 января - соперником "сливочных" вновь станет "Барселона".
Каталонский клуб ранее уверенно прошёл "Атлетик" из Бильбао, отправив в его ворота пять безответных мячей. Таким образом, финал Суперкубка в четвёртый раз подряд пройдёт под знаком противостояния двух грандов испанского футбола.
В трёх предыдущих финалах турнира между этими командами перевес был на стороне "Барселоны": сине-гранатовые дважды поднимали трофей, тогда как "Реал" добивался успеха лишь один раз - в сезоне-2022/2023, победив со счётом 4:1.
При этом действующим обладателем Суперкубка остаётся именно "Барселона". В финале розыгрыша 2025 года каталонцы не оставили шансов "Реалу", выиграв с разгромным счётом 5:2.
Фото: ФК "Барселона"