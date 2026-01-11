Мостовой назвал фаворита финала Суперкубка Испании

"Ясно, что "Барселона" — небольшой фаворит. Но "Реал" никогда нельзя сбрасывать со счетов. У мадридцев тоже хорошая команда, в середине поля наконец стали играть правильные люди.
Возможное увольнение Хаби Алонсо в случае проигрыша? Мне в это мало верится. "Реал" под все эти разговоры победную серию выдает. Не обращал бы на это внимание. В футболе все эти разговоры будут всегда", — передает слова Мостового "Спорт-Экспресс".
В полуфинале Суперкубка "Барселона" разгромила "Атлетик" из Бильбао со счетом 5:0. "Реал" обыграл "Атлетико" — 2:1.
Финал испанского Суперкубка пройдет сегодня, 11 января, на стадионе "Кинг Абдалла Спортс Сити", расположенном недалеко от города Джидда, Саудовская Аравия. Встреча стартует в 22:00 мск.
Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча "Барселоны" и "Реала" в финале Суперкубка Испании-2026.
