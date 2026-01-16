Как сообщает L'Equipe, Килиан Мбаппе не попал в планы на ближайшую игру чемпионата.
Француз уже пропускал недавнюю встречу с "Альбасете" в Кубке Испании - тогда мадридцы неожиданно уступили 2:3 и вылетели на стадии 1/8 финала. В конце декабря клуб объяснял отсутствие форварда проблемами со здоровьем: 31 декабря "Реал" сообщил о растяжении связок левого колена у Мбаппе.
После травмы нападающий появлялся на поле только один раз - в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3).
Мбаппе пропустит матч "Реала" с "Леванте"
"Реал" продолжает готовиться к матчу 20-го тура Ла Лиги против "Леванте", но, судя по всему, обойдется без главной звезды атаки.
Фото: Getty Images