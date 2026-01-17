Болельщики "Реала" потребовали отставки Переса



Во время домашнего матча " Реала " против "Леванте" (2:0) в 20-м туре Ла Лиги часть болельщиков мадридского клуба выразила недовольство руководством.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Трибуны призывали президента Флорентино Переса уйти в отставку.



По ходу встречи фанаты скандировали "Флорентино, уходи!" и размахивали белыми платочками - в Испании это считается традиционным жестом, которым требуют отставки.



Также сообщается, что публика освистывала вингера Винисиуса Жуниора в моменты, когда он получал мяч.



После 20 туров "Реал" набрал 48 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Испании.