Каталонский клуб подтвердил, что немецкий вратарь проведет в составе новой команды остаток сезона.
Переход голкипера был объявлен официально, при этом ранее сообщалось, что договор аренды не предусматривает права выкупа. Таким образом, тер Стеген должен вернуться в "Барселону" по завершении сезона.
Отметим, что в текущем сезоне Марк-Андре тер Стеген появлялся на поле лишь один раз.
Клуб Ла Лиги арендовал вратаря "Барселоны"
Фото: ФК "Барселона"