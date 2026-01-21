Клуб Ла Лиги арендовал вратаря "Барселоны"

"Барселона" оформила аренду Марка-Андре тер Стегена в "Жирону".

Фото: ФК "Барселона"

Каталонский клуб подтвердил, что немецкий вратарь проведет в составе новой команды остаток сезона.



Переход голкипера был объявлен официально, при этом ранее сообщалось, что договор аренды не предусматривает права выкупа. Таким образом, тер Стеген должен вернуться в "Барселону" по завершении сезона.



Отметим, что в текущем сезоне Марк-Андре тер Стеген появлялся на поле лишь один раз.

