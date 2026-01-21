Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Клуб Ла Лиги арендовал вратаря "Барселоны"

"Барселона" оформила аренду Марка-Андре тер Стегена в "Жирону".
Фото: ФК "Барселона"
Каталонский клуб подтвердил, что немецкий вратарь проведет в составе новой команды остаток сезона.

Переход голкипера был объявлен официально, при этом ранее сообщалось, что договор аренды не предусматривает права выкупа. Таким образом, тер Стеген должен вернуться в "Барселону" по завершении сезона.

Отметим, что в текущем сезоне Марк-Андре тер Стеген появлялся на поле лишь один раз.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится