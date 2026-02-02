"Реал" потерял лидера из-за травмы

Матч чемпионата Испании против "Райо Вальекано" обернулся для " Реала " неприятным эпизодом уже в самом начале встречи.

Фото: football-espana

Один из ключевых игроков мадридского клуба Джуд Беллингем не смог продолжить игру из-за повреждения.



Английский полузащитник получил травму задней поверхности бедра и был заменён на 10-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги. Вместо Беллингема на поле появился Браим Диас.



После игры медицинское обследование подтвердило повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Как сообщает журналистка Аранча Родригес, восстановление 22-летнего хавбека займёт около месяца.