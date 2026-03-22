В "Реале Сосьедад" рассказали, почему Захаряна не вызвали в сборную России

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался о том, почему полузащитника команды Арсена Захаряна не вызвали в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
Футболист был в расширенном списке национальной команды, но в окончательную заявку не попал.

"Клуб не связывался с национальной командой, поэтому, как мы предполагаем, решение не вызывать Арсена принял Валерий Карпин.

Мы надеемся увидеть Захаряна в окончательном списке на следующий сбор. Он играет и получает игровое время", — отметил Мундуате в разговоре со Sport24.

В текущем сезоне Арсен Захарян провёл за "Реал Сосьедад" 20 матчей, в которых забил один мяч.

Сборная России 27 марта сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеская встреча россиян с Мали.

