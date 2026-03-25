Стало известно о необычном методе поощрения Арбелоа в "Реале" - источник

По информации El Chiringuito, после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов специалист лично принёс на тренировку угощение для футболистов



- Эй, пацаны, завтрак готов, - сказал Арбелоа, раздавая пончики и круассаны.



Испанец возглавил "Реал" в январе 2026 года, сменив на посту Хаби Алонсо. До назначения он работал с резервной командой клуба.