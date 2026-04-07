Футболист "Интера" хочет перейти в "Барселону" - Mundo Deportivo

Алессандро Бастони может сменить "Интер" на "Барселону" - защитник заинтересован в переходе и рассчитывает как можно скорее оказаться в каталонском клубе.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, в "Барселоне" рассматривают итальянца как приоритетное усиление обороны и оценивают возможную сделку в 55-60 млн евро. При этом договорённостей между сторонами пока нет.



В текущем сезоне Бастони провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

