Стало известно, какие игроки покинут "Реал" летом - источник

В "Реале" рассматривают ряд изменений в составе перед летним трансферным окном.

Клуб не намерен продлевать соглашение с Давидом Алабой, контракт которого подходит к концу. Также возможен уход Рауля Асенсио - защитник включён в список игроков, по которым допускается трансфер.



Отдельно стоит вопрос по Даниелю Себальосу: полузащитник рассчитывает сменить команду. В атакующей линии также возможны перестановки - ожидается, что Гонсало Гарсия покинет клуб, а Эндрик вернётся из аренды в "Лионе". Об этом сообщает The Athletic.



При этом будущее Даниэля Карвахаля и Антонио Рюдигера остаётся открытым: их действующие контракты рассчитаны до ближайшего лета.