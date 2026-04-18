Матч получился результативным и завершился со счётом 2:2. Барренечеа вывел "Реал Сосьедад" вперёд уже в самом начале встречи. Затем Лукман восстановил равенство, но перед перерывом Микель Оярсабаль снова вывел басков вперёд. Во втором тайме Хулиан Альварес сравнял счёт, после чего команды больше не забивали.
Судьба трофея решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты баскского клуба - 4:3.
Этот успех стал четвёртым в истории "Реала Сосьедад" в Кубке Испании.
"Реал Сосьедад" выиграл Кубок Испании
"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании, обыграв "Атлетико" в финале турнира.
