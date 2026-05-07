Титов поделился ожиданиями от матча "Краснодара" с "Динамо"

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Егор Титов рассказал, чего ждёт от финала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Первая игра команд завершилась вничью 0:0, ответная пройдёт сегодня, 7 мая.

"У "Динамо" всегда были хорошие команды, прекрасные футболисты, но достойного результата на протяжении многих лет нет. "Краснодар" же клуб молодой, но уже добился впечатляющих успехов — два года назад едва не стал чемпионом, год назад завоевал титул, сейчас может оформить золотой дубль.

Уверен, "Динамо" и "Краснодар" не станут устраивать делёжку турниров — это будет не по?спортивному", — отметил Титов в разговоре с "Матч ТВ".

Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" — "Динамо" пройдёт на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 20:30 мск.

