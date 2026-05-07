Глушаков выделил ключевую проблему нынешнего ЦСКА

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков обозначил главную проблему текущего состава московского ЦСКА.
Напомним, что 4 мая с поста главного тренера команды был уволен швейцарец Фабио Челестини. Исполняющим обязанности наставника армейцев назначен Дмитрий Игдисамов.

"Самое важное — на поле всё решают футболисты. У армейцев много травмированных, даже Акинфеев не играет. И эта нестабильность состава — ключевая проблема. Наложилось одно на другое. Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким. Тем более зимой провели закупку.

Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет. В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке. Нет баланса между футболистами", — отметил Глушаков в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

6 мая ЦСКА со счётом 0:1 проиграл "Спартаку" в финале Пути регионов Кубка России и вылетел из турнира. В чемпионате армейцы после 28 туров с 45 очками располагаются на 6-м месте.

Опубликовал:
