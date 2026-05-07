Майга рассказал о положительном влиянии на "Пари НН" нового главного тренера

"Я вижу, что у команды есть силы и тонус. Ребята заряжены и поддерживают друг друга. С приходом нового тренера напряжения стало меньше. Сейчас у нас меньше теории и больше работы на поле, и это большой плюс.
Я рад, что Гаранин пришёл в команду. Это опытный тренер, с которым мы можем выполнить задачу", — передаёт слова Майга Metaratings.
После 28 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 29 туре команда сыграет дома с ЦСКА (6-е место, 45 очков). Встреча состоится в понедельник, 11 мая. Начало — в 15:15 мск.