Майга рассказал о положительном влиянии на "Пари НН" нового главного тренера

Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга рассказал, в каком компоненте приход нового главного тренера Вадима Гаранина положительно сказался на команде.
Фото: ФК "Пари НН"
Гаранин сменил на посту наставника нижегородцев белорусского специалиста Алексея Шпилевского. По словам Майга, сейчас в команде делается упор на работу на поле.

"Я вижу, что у команды есть силы и тонус. Ребята заряжены и поддерживают друг друга. С приходом нового тренера напряжения стало меньше. Сейчас у нас меньше теории и больше работы на поле, и это большой плюс.

Я рад, что Гаранин пришёл в команду. Это опытный тренер, с которым мы можем выполнить задачу", — передаёт слова Майга Metaratings.

После 28 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 29 туре команда сыграет дома с ЦСКА (6-е место, 45 очков). Встреча состоится в понедельник, 11 мая. Начало — в 15:15 мск.

