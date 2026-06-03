Действующий президент "сливочных" Флорентино Перес пообещал назначить португальского специалиста новым наставником в случае победы на предстоящих выборах.
Предвыборный штаб Переса опубликовал ролик, в котором Моуринью появляется в форме "Реала" и произносит: "Да!". После этого зрителей призывают поддержать нынешнего руководителя клуба в голосовании.
Выборы пройдут 7 июня. Помимо Переса, кандидатом на пост президента является также предприниматель Энрике Рикельме.
Президент "Реала" сообщил, кто возглавит команду в случае его победы на выборах
Жозе Моуринью может вновь возглавить "Реал".
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