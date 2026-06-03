Президент "Реала" сообщил, кто возглавит команду в случае его победы на выборах

Жозе Моуринью может вновь возглавить "Реал".
Фото: Getty Images
Действующий президент "сливочных" Флорентино Перес пообещал назначить португальского специалиста новым наставником в случае победы на предстоящих выборах.

Предвыборный штаб Переса опубликовал ролик, в котором Моуринью появляется в форме "Реала" и произносит: "Да!". После этого зрителей призывают поддержать нынешнего руководителя клуба в голосовании.

Выборы пройдут 7 июня. Помимо Переса, кандидатом на пост президента является также предприниматель Энрике Рикельме.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится