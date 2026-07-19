Англия впервые за 60 лет завоевала медали чемпионата мира

Сборная Англии впервые за шесть десятилетий поднялась на пьедестал чемпионата мира.

Фото: ФИФА

В матче за третье место команда Томаса Тухеля в ярком противостоянии одолела Францию со счётом 6:4 и завоевала бронзовые медали мундиаля.



До этого последнюю награду англичане выиграли на домашнем чемпионате мира 1966 года. Тогда "три льва" стали чемпионами, одержав в финале победу над сборной ФРГ со счётом 4:2 после дополнительного времени. После этого английская сборная ни разу не завершала мировое первенство в числе призёров.