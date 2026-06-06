По данным источника, сливочные готовы заплатить за трансфер игрока 150 млн евро. Напомним, ранее президент "Реала" Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник предложит именно такую сумму за неназванного футболиста.
TEAMtalk сообщает, что "Реал" уже ведёт работу по подписанию грузинского игрока, переговоры состоялись. В руководстве клуба уверены, что 25-летний вингер будет не против переезда в Мадрид.
Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 140 млн евро, а его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне Хвича провёл за французскую команду 48 матчей, забил 19 мячей, отдал 11 голевых передач и выиграл с коллективом Суперкубок УЕФА, Суперкубок и чемпионат Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, а также Лигу чемпионов УЕФА.
"Реал" готов заплатить за Кварацхелию свыше 100 миллионов евро — источник
Как сообщает TEAMtalk, в услугах вингера французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии всерьёз заинтересован мадридский "Реал".
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