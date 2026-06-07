Стали известны трансферные планы "Реала" на лето

Мадридский "Реал" готовится к масштабной перестройке состава в ближайшее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как пишет журналист Мигель Серрано, руководство клуба намерено серьёзно обновить команду и выделить на новичков более 300 миллионов евро. По данным источника, в шорт-лист сливочных входят защитник Дензел Думфрис, вингер Майкл Олисе и центральный защитник Ибраима Конате.



Для реализации столь амбициозных планов клуб рассчитывает заработать значительную сумму на продажах. Сообщается, что "Реал" намерен выручить около 200 миллионов евро за счёт расставания с рядом игроков.