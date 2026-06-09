Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Трининад и Тобаго2 тайм

"Реал" сообщил об уходе Арбелоа

Мадридский "Реал" официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа.
Фото: Getty Images
43-летний специалист возглавил команду в январе нынешнего года, сменив на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством "сливочные" провели 28 официальных матчей, в которых одержали 18 побед при двух ничьих и восьми поражениях. В чемпионате Испании столичный клуб финишировал вторым.

В испанской прессе активно обсуждается возможное возвращение Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" достигло договорённости с португальским специалистом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится