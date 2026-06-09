43-летний специалист возглавил команду в январе нынешнего года, сменив на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством "сливочные" провели 28 официальных матчей, в которых одержали 18 побед при двух ничьих и восьми поражениях. В чемпионате Испании столичный клуб финишировал вторым.
В испанской прессе активно обсуждается возможное возвращение Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" достигло договорённости с португальским специалистом.
"Реал" сообщил об уходе Арбелоа
Мадридский "Реал" официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа.
Фото: Getty Images