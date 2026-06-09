"Реал" официально раскрыл имя футболиста, за которого предложил 150 млн евро

Мадридский "Реал" не сумел договориться о переходе нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Фото: Getty Images

На официальном сайте "сливочные" объявили, что их предложение было отклонено. Клуб отмечает, что за аргентинского форварда было предложено 150 миллионов евро. Однако руководство "Атлетико" не стало рассматривать продажу одного из лидеров команды.



В "Реале" отметили, что "Атлетико" отказал в сделке, сославшись на размер отступных, прописанных в контракте футболиста.



Согласно имеющимся данным, сумма выкупа Альвареса составляет 500 миллионов евро.



Напомним, ранее президент клуба Флорентино Перес анонсировал крупное предложение в размере 150 миллионов евро за одного из ведущих игроков европейского футбола. Как выяснилось позже, речь шла именно о форварде "Атлетико".

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