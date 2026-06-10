Звёздный игрок "Барселоны" получил щедрое предложение из Саудовской Аравии - источник

Будущее полузащитника "Барселоны" Рафиньи вновь оказалось в центре внимания на трансферном рынке.



Фото: Getty Images

Как пишет журналист Ферран Мартинес, интерес к бразильцу проявляют сразу два клуба из Саудовской Аравии. По информации источника, видеть в своём составе одного из лидеров каталонцев хотят "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Оба клуба готовы заплатить за переход футболиста порядка 80 миллионов евро.



Сообщается, что Рафинье предлагают зарплату, которая будет в четыре раза выше его нынешнего оклада.



Действующее соглашение бразильского вингера с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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Аль-Наср