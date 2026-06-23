Стало известно, сколько "Барселона" готова заплатить за Альвареса - источник

Будущее Хулиана Альвареса может стать одной из главных тем летнего трансферного окна.



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Как пишет журналист Карлос Монфорт, "Барселона" рассматривает возможность предложения в размере 130 миллионов евро. В клубе считают важным фактором то, что сам футболист уже публично дал понять о желании сменить команду.



По данным источника, каталонцы уверены, что переговоры входят в решающую стадию. Реакцию "Атлетико" на интерес к одному из лидеров команды в Каталонии воспринимают как ожидаемую позицию клуба, а не как серьёзное препятствие для потенциальной сделки.