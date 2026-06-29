В "Реале Сосьедад" прокомментировали возможный переход Захаряна в "Краснодар"

- Не понимаем, о каких именно новостях идет речь, но на данный момент мы не ведем переговоров ни по одному футболисту.
Что касается переговоров с "Краснодаром" по трансферу Арсена, то их нет, - цитирует Мундуате Sport24.
Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и заключил контракт до конца июня 2029 года. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 65 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" в летнее трансферное окно может приобрести Захаряна. Представитель игрока опроверг данную информацию.