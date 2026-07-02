Мбаппе уговаривает звёздного игрока сборной Франции перейти в "Реал" - источник

Килиан Мбаппе хочет видеть Майкла Олисе в "Реале".

Фото: Getty Images

По информации El Chiringuito TV, капитан сборной Франции уже обсуждает с партнёром по национальной команде возможность переезда в Мадрид и пытается убедить его сменить "Баварию" на испанский гранд.



Источник утверждает, что окончательное решение о своём будущем Олисе примет после чемпионата мира - 2026. По завершении турнира 23-летний вингер намерен встретиться с руководством "Баварии", чтобы обсудить дальнейшие планы.

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Бавария