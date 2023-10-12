"Захарян уехал, и сколько секунд он сыграл? Маловато. Это не значит, что он не будет играть. Таланта у него достаточно. Но уезжать надо туда, где ты будешь прогрессировать, и это может тебе дать толчок", — передает слова Черчесова "Чемпионат".
Захарян перешел в "Реал Сосьедад" минувшим летом. За новый клуб полузащитник сыграл 4 матча. В сумме он провел на поле 60 минут. За это время он ничем не отличился.
За "Динамо" Захарян отыграл 89 матчей. В них он отличился 19 голами и сделал 25 голевых передач.
Захарян не вызван на октябрьские сборы национальной команды России.
Черчесов: Захарян уехал, и сколько секунд он сыграл? Маловато
Бывший главный тренер "Спартака" и московского "Спартака" Станислав Черчесов поделился своим мнением о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"