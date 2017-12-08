Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роберто Манчини: соглашусь, "Зениту" везло, но мы забили трижды и могли забить ещё

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над "Реалом Сосьедад" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

"Сегодня нам противостояла очень сильная команда с огромным количеством талантливых футболистов. Соглашусь с тем, что по ходу матча нам везло. Но при этом мы забили три гола, и могли забить ещё. Я, конечно, очень доволен эти результатом.

Мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе. Это была очень сложная группа. Но мы забили больше всех, пропустили меньше всех. И всего один раз сыграли вничью.

С чем связываю то обстоятельство, что команда забивает так много именно в Лиге Европы? Мы и в чемпионате России забиваем больше всех. Но я понимаю вопрос. В чемпионате России играет порядка десяти команд, которые только обороняются. Стоят у ворот и ничего больше не делают", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 01:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.