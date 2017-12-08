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Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что мастерство игроков и главного тренера клуба Юрия Семина сыграло решающую роль в победе в матче Лиги Европы против чешского "Фастава".

"Сыграли в свою игру, победили, команда была выше классом, но игра тяжелая - все домашние игры "Фастав" сыграл вничью. "Локомотив" победил за счёт мастерства, оно было видно по игре. Мастерство игроков и главного тренера сыграло решающую роль в матче", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 02:06
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