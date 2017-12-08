Юрий Семин: вдруг "Спартак" попадется? Почему бы и нет?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что он не всегда эмоционален в раздевалке.– Не всегда! Только тогда, когда нужны эмоции. А если нет, то, бывает, наоборот успокаиваю игроков. Сегодня дополнительные эмоции футболистам были не нужны, они и так были заряжены.– Посильнее! (улыбается). А разве там слабые могут быть? Про жребий бессмысленно говорить. Он ведь так и называется – жребий. А вдруг "Спартак" попадется! Тогда проведем несколько игр подряд с ним. Может ведь такое быть? Тогда никуда ехать не надо будет.– Почему бы и нет?