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Юрий Семин: вдруг "Спартак" попадется? Почему бы и нет?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что он не всегда эмоционален в раздевалке.

– Ходят слухи, что в раздевалке вы всегда очень эмоциональны.

– Не всегда! Только тогда, когда нужны эмоции. А если нет, то, бывает, наоборот успокаиваю игроков. Сегодня дополнительные эмоции футболистам были не нужны, они и так были заряжены.

– Какую команду хотите в плей-офф, посильнее вроде "Наполи" или попроще?

– Посильнее! (улыбается). А разве там слабые могут быть? Про жребий бессмысленно говорить. Он ведь так и называется – жребий. А вдруг "Спартак" попадется! Тогда проведем несколько игр подряд с ним. Может ведь такое быть? Тогда никуда ехать не надо будет.

– То есть хотите "Спартак"?

– Почему бы и нет?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Спартак
Сегодня, 02:17
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