Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кристиан Нобоа: шансы пройти минское "Динамо" есть

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что у петербургского клуба есть шансы пройти минское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Зенит" потерпел поражение со счетом 0:4 от "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который состоялся 9 августа в Минске. Ответная встреча пройдет при пустых трибунах на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в четверг.

"Если думать, что нет шансов - лучше не играть. Шансы есть. Будем стараться: бегать, бороться. Надо постараться не пропустить. Все будет хорошо. Все привыкли играть по графику через 3-4 дня. Никаких проблем с этим нет. Все, кто выйдут на поле, будут готовы на сто процентов. Без болельщиков будет сложно. Это наш 12-й игрок. Но нам надо выиграть - без разницы как", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
Теги: Нобоа Зенит Динамо Минск
Сегодня, 18:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.