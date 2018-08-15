Кристиан Нобоа: шансы пройти минское "Динамо" есть

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:42
Счетная палата Петербурга проверит эффективность использования бюджетных средств при строительстве "Крестовского" (3)
Счетная палата Петербурга проверит эффективность использования бюджетных средств при строительстве "Крестовского" (3)
17:28
Александр Алиев: я не алкоголик (11)
Александр Алиев: я не алкоголик (11)
17:20
Алексей Андронов: щитки Хачериди – глупая провокация, а все, кто на это обращает внимание, – клоуны (13)
Алексей Андронов: щитки Хачериди – глупая провокация, а все, кто на это обращает внимание, – клоуны (13)
14:51
Вслед за Чорлукой и Манджукичем еще один игрок сборной Хорватии завершил карьеру в национальной команде (2)
Вслед за Чорлукой и Манджукичем еще один игрок сборной Хорватии завершил карьеру в национальной команде (2)
14:20
В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча (5)
В баре на стадионе английского "Бристоля" включили кино для взрослых вместо трансляции матча (5)
13:53
Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов России за июль (1)
Игорь Рабинер и Василий Уткин попали в десятку самых цитируемых журналистов России за июль (1)
13:00
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен (8)
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен (8)
12:39
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (16)
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (16)
12:06
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (10)
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (10)
11:26
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
01:42
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
Кристиан Нобоа: шансы пройти минское "Динамо" есть
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что у петербургского клуба есть шансы пройти минское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
"Зенит" потерпел поражение со счетом 0:4 от "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который состоялся 9 августа в Минске. Ответная встреча пройдет при пустых трибунах на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в четверг.
"Если думать, что нет шансов - лучше не играть. Шансы есть. Будем стараться: бегать, бороться. Надо постараться не пропустить. Все будет хорошо. Все привыкли играть по графику через 3-4 дня. Никаких проблем с этим нет. Все, кто выйдут на поле, будут готовы на сто процентов. Без болельщиков будет сложно. Это наш 12-й игрок. Но нам надо выиграть - без разницы как", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
"Зенит" потерпел поражение со счетом 0:4 от "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который состоялся 9 августа в Минске. Ответная встреча пройдет при пустых трибунах на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в четверг.
"Если думать, что нет шансов - лучше не играть. Шансы есть. Будем стараться: бегать, бороться. Надо постараться не пропустить. Все будет хорошо. Все привыкли играть по графику через 3-4 дня. Никаких проблем с этим нет. Все, кто выйдут на поле, будут готовы на сто процентов. Без болельщиков будет сложно. Это наш 12-й игрок. Но нам надо выиграть - без разницы как", - цитирует Нобоа "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.