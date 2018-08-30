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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (51)
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Дмитрий Живоглядов: сегодня удача была не на нашей стороне
Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничью с "Рейнджерс" и непопадание команды в Лигу Европы.
- Сегодня удача была не на нашей стороне. Было много моментов, не подвела реализация. Возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Хотелось бы от чистого сердца им пожелать, чтобы продолжали в том же духе, а мы будем радовать их своей игрой и победами.
- Почему так несобранно начали первый тайм?
- Так получилось, что быстро пропустили. Будем разбираться, что случилось в первые 15 минут. Все обязательно исправим.
- Как лучше сновать попасть в еврокубки – через кубок или чемпионат?
- У нас задачи как в том году, идти от игры к игре, без разницы как попадем.
- Тяжело будет перестроиться на РПЛ?
- Тяжело играть в двух турнирах. Теперь нужно поскорее забыть, в воскресенье у нас матч. Будем готовиться, нужно подниматься в таблице.
Rusfootball.info
- Сегодня удача была не на нашей стороне. Было много моментов, не подвела реализация. Возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Хотелось бы от чистого сердца им пожелать, чтобы продолжали в том же духе, а мы будем радовать их своей игрой и победами.
- Почему так несобранно начали первый тайм?
- Так получилось, что быстро пропустили. Будем разбираться, что случилось в первые 15 минут. Все обязательно исправим.
- Как лучше сновать попасть в еврокубки – через кубок или чемпионат?
- У нас задачи как в том году, идти от игры к игре, без разницы как попадем.
- Тяжело будет перестроиться на РПЛ?
- Тяжело играть в двух турнирах. Теперь нужно поскорее забыть, в воскресенье у нас матч. Будем готовиться, нужно подниматься в таблице.
Rusfootball.info
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