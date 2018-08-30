Дмитрий Живоглядов: сегодня удача была не на нашей стороне

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничью с "Рейнджерс" и непопадание команды в Лигу Европы.- Сегодня удача была не на нашей стороне. Было много моментов, не подвела реализация. Возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Хотелось бы от чистого сердца им пожелать, чтобы продолжали в том же духе, а мы будем радовать их своей игрой и победами.- Так получилось, что быстро пропустили. Будем разбираться, что случилось в первые 15 минут. Все обязательно исправим.- У нас задачи как в том году, идти от игры к игре, без разницы как попадем.- Тяжело играть в двух турнирах. Теперь нужно поскорее забыть, в воскресенье у нас матч. Будем готовиться, нужно подниматься в таблице.