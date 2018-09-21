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Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны

Форвард "Астаны" Роман Муртазаев поделился эмоциями после выездного матча первого тура Лиги Европы с киевским "Динамо".

Встреча завершилась вничью (2:2), причём форвард спас свою команду от поражения, забив второй мяч в ворота украинской команды на 95-й минуте.

"Динамо" хорошо играло. У них были моменты, которые они должны были реализовывать и выигрывать. Но мы бились до самого конца.

В своё время "Динамо" было самой сильной командой в СССР, и сейчас она держит свою марку. Забить такой команде и спасти ничью на 95 минуте – да у меня радости полные штаны. Наверное, это самый важный гол в карьере", — цитирует Муртазаева "Динамомания".
Теги: Астана Динамо Киев
Сегодня, 11:04
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