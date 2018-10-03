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Маурисио Перейра: и "Севилья" и "Краснодар" находятся в отличной форме

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Севильей" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

"Севилья" находится в отличной форме, впрочем как и мы. Они выиграли пять последних матчей, но нам нужно думать только о своей игре. Я ожидаю красивой, яркой игры", - сказал уругваец

Матч "Краснодар" – "Севилья" состоится завтра, 4 октября, в Краснодаре и начнется в 22:00 по московскому времени.

Rusfootball
Теги: Краснодар Севилья Перейра
Сегодня, 14:51
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№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:11) #
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2 октября в Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа Академии ФК «Краснодар». Здесь смогут заниматься ребята в возрасте от 5 до 11 лет.

Спортивный комплекс стал четырнадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодаре и двадцать третьим в Краснодарском крае.

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Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: ra6afb cт.Новощербиновская (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Краснодар»
удачи быкам !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
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