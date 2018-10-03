Маурисио Перейра: и "Севилья" и "Краснодар" находятся в отличной форме

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Севильей" во втором туре группового этапа Лиги Европы."Севилья" находится в отличной форме, впрочем как и мы. Они выиграли пять последних матчей, но нам нужно думать только о своей игре. Я ожидаю красивой, яркой игры", - сказал уругваецМатч "Краснодар" – "Севилья" состоится завтра, 4 октября, в Краснодаре и начнется в 22:00 по московскому времени.