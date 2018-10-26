Стивен Джеррард: уважаем "Спартак", но наиграли на 1:0

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после ничьей со "Спартаком" в 3-м туре группового турнира Лиги Европы отметил, что команде не хватило чего-то магического для реализации моментов.– Нам не хватило магии последнего удара. Первые 45 минут мы провели очень хорошо. Надо признать, что первые 10-15 минут второго тайма потеряли контроль над игрой, перебарщивали с пасами назад. Но дальше вернулись к прежнему состоянию, и физически были готовы на все 90 минут. Однако чего-то магического, чтобы превратить все моменты в гол, нам не хватило.– Да, игроки расстроены. Мы не взяли максимум очков. Но невозможно ждать победы от каждой игры, тем более против такой большой команды, как "Спартак". Как я уже говорил, мы уважаем эту команду. Там есть большие, дорогие игроки. Но мы чувствуем себя не очень удовлетворенными после этого матча.– Не собираюсь сегодня говорить о судьях. Возможно, мы наиграли на 1:0, сделали для этого достаточно. Но у нас нет никаких жалоб.– На данный момент мы наверху таблицы – пять очков, как у "Вильярреала". С нетерпением жду следующих игр, новых вызовов.