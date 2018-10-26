Вице-президент "Спартака": мы недовольны ничьей в Глазго

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов остался недоволен ничьей с "Рейнджерс" в матче Лиги Европы (0:0)."Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны. В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.Однако отмечу, что нашей молодежи - Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому - удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят", - написал Измайлов.