Вице-президент "Спартака": мы недовольны ничьей в Глазго

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

Вице-президент "Спартака": мы недовольны ничьей в Глазго

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов остался недоволен ничьей с "Рейнджерс" в матче Лиги Европы (0:0).

"Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны. В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.

Однако отмечу, что нашей молодежи - Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому - удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят", - написал Измайлов.

Телеграм-канал Наиля Измайлова
Теги: Спартак Рейнджерс
Сегодня, 10:03
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(2)
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Я тоже.Уже с середины первого тайма Сраптак должен был играть в меньшинстве за прыжок в колено,а во втором дважды наказан чистыми пенальти за фолы в своей штрафной.Отскочили свинки.Надеюсь в Москве арбитр с нормальным зрением будет и такие как Фернандо там матч не доиграют со своими прыжками из карате.Сраптак позор России,что и показал в очередной раз.Зачем в Европу лезть,если там даже в Ле с днищами побеждать никак?Два отскока в группе и баранка от Рапида.Ждем продолжения.

ты лучше напиши про ваш левый пенальти с Бордо. Кузяева в Большой театр. Неймар нервно курит в сторонке.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  XERX  - (Сегодня, 10:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Придурок что ли??? Не передачу отдать ,не принять,воротчик по аутам куячит,про комбинации вообще молчу ( игроки как в первый раз увидели друг друга)!!! Раньше восхищался игрой Зобнина,но глядя на других и он деградировать стал!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 10:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я тоже.Уже с середины первого тайма Сраптак должен был играть в меньшинстве за прыжок в колено,а во втором дважды наказан чистыми пенальти за фолы в своей штрафной.Отскочили свинки.Надеюсь в Москве арбитр с нормальным зрением будет и такие как Фернандо там матч не доиграют со своими прыжками из карате.Сраптак позор России,что и показал в очередной раз.Зачем в Европу лезть,если там даже в Ле с днищами побеждать никак?Два отскока в группе и баранка от Рапида.Ждем продолжения.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:43)
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online

так неxyй было Карреру выживать.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Это он сам себя что ли успокаивает?


это он так выпячивает на публику, что Спартак ему типа небезразличен...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 10:19)
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Это он сам себя что ли успокаивает?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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