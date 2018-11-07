Стивен Джеррард: "Рейнджерс" должен утроить усилия, чтобы победить "Спартак"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что атмосфера на матче будет позитивной.– Защита у нас построена очень солидно и агрессивно. Но мы понимаем, что у "Спартака" есть игроки, которые могут доставить нам неприятности.– Надеюсь, атмосфера на игре будет доброй и положительной. Надеюсь, наша игра будет этому способствовать. Но мы должны выйти из скорлупы, в которой играли в домашнем матче, а также утроить усилия, чтобы победить.