Клаудио Маркизио: постараемся пройти в Лиге Европы как можно дальше

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, с каким клубом хотел бы сыграть в рамках Лиги Европы.В плей-офф турнира петербургский клуб встретится с турецким "Фенербахче"."Мы встретимся с "Фенербахче" и я не доверяю их предпоследнему месту в чемпионате. Мы постараемся пройти в Лиге Европы как можно дальше. Может, в следующем раунде встретим итальянскую команду, было бы приятно. Надо выйти в следующий раунд, а потом посмотрим", — цитирует Маркизио Sky Sport Italia.