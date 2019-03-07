Нарвик Сирхаев - о ситуации с Мхитаряном: к сожалению, на мир спорта влияет политика

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Нарвик Сирхаев прокомментировал решение лондонского "Арсенала" о том, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку.

"К сожалению, на мир спорта иногда влияет политика, чего быть не должно. Удручает, что на футболиста смотрят не как на спортсмена, а как на представителя другой нации. Мне бы хотелось, чтобы Мхитарян участвовал в финальной игре, ведь он внёс большой вклад в успех «Арсенала» в этой Лиге Европы. Спорт есть спорт", - цитирует Сирхаева "Чемпионат".
Теги: Сирхаев Мхитарян
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