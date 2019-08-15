«Спартак» не может без нервотрёпки. Помогли вратари и Шюррле

У «Спартака» оставались шансы опозориться и уже на 7-й минуте они возросли до вполне осязаемых, но на этот раз всё обошлось.

Фото: twitter.com/fcsm_official

Лига Европы



3 квалификационный раунд



Матч 1 - 3:2



"Спартак" - "Тун" - 2:1



Голы: Понсе, 52, Шюррле, 58 - Гларнер, 8

По ходу швейцарского матча «Спартак» давал повод усомниться в том, что это вообще он, но начало второго тайма показало, что никакой ошибки всё же нет. Если бы не выход Шюррле (пусть он и не забил пенальти), красно-белые вряд ли бы увезли из Туна какое-то преимущество, скорее наоборот.А вот с «Ахматом» «Спартак» действительно был не похож сам на себя: голы в свои ворота привозил соперник, команда Кононова же этим пользовалась и создала уж слишком серьёзное преимущество, чтобы нервничать. Но быть уверенным в итоговой победе над «Туном» всё равно было нельзя.Оставив в прямом смысле свой след на Шунине, Понсе гарантировал себе место в основе на еврокубковые матчи. 3 матча дисквалификации в чемпионате обеспечивают Эзекьелю участие в Лиге Европы, даже если конкуренты смотрелись бы лучше – их-то можно нагрузить и в чемпионате.Хотя каких конкурентов? Ларссон и Тиль на эту стадию Лиги Европы не заявлены, так что выбор у Кононова был ограничен.Информационный фон перед матчем был убаюкивающим: «Туну» был поставлен диагноз «днище», потому основная работа тренерского штаба вроде бы должна была сводиться к психологической подготовке команды, к формированию правильного настроя.Вместо того, чтобы обрушить на соперника волны прессинга, показать, кто на этом стадионе хозяин, «Спартак» вышел с гениальным настроем «ну давайте, покажите, что вы можете». Вот «Тун» уже на 7-й минуте и показал.Команда Кононова не собиралась бороться за инициативу, будто бы хотела выехать на преимуществе в полтора гола, от которого сразу осталась только половинка.Качество футбола с обеих сторон оставляло желать. «Спартак» вроде бы считается более классной командой, но глупейших ошибок у хозяев было больше: например, в течение полуминуты партнёры не смогли довести мяч до Шюррле, находившегося в пяти метрах. «Тун» отвечал обрезами на своей половине, был не в состоянии реализовать выход 1 на 1.Проблемы заключались не только в технике: тот самый выход возник из-за того, что Жиго просто взял и бросил своего оппонента, словно оставив его на Максименко. Самюэль вообще провалил тайм: ещё один подобный эпизод мог возникнуть после его обреза, но гостям не хватило мастерства и расторопности. В общем, ошибки сыпались, а наказывать за них никто не торопился.Второй вариант попробовать стоило, потому что даже при ужасной и несогласованной игре «Спартак» умудрялся создавать моменты: удар Шюррле пришлось переводить в перекладину вратарю. Ну а до ударов Зобнина голкиперы обычно не дотягиваются, ибо незачем.Вся группа атаки выглядела странно – лучшим был Айртон с его парой проходов. Даже Шюррле заболел общим вирусом и отдавал пас только когда Понсе забежал в офсайд. Левую ногу Бакаева закрывали, а больше придумать он ничего не мог. Правую Мирзова даже закрывать не приходилось.В раздевалке напрашивался тренерский разнос с полётами бутс, но есть мнение, что нынешний «Спартак» такой опции лишён. Неизвестно, что и как Кононов говорил в перерыве, но во втором тайме футболисты всё-таки решили заняться делом.Выразилось это даже не в самой голевой атаке, которую вы и так помните, а в том, как Бакаев отработал в оборону перед её началом. С его отбора и паса начался уже подзабытый нами элемент – забег Зобнина с продвижением мяча.Что же касается концовки голевого эпизода, то во втором матче подряд своих ребят «сплавляет» голкипер. Февру должно быть неловко смотреть в глаза партнёрам, которые бегают и борются, чтобы потом он всё испортил.С другой стороны, Максименко при счёте 1:1 во второй раз в матче затаскивает выход 1 на 1 и спасает «Спартак» от новых неприятностей. Я не поклонник (и не свидетель) таланта Александра и считаю его средненьким вратарём, но сегодня тот самый случай, когда именно он ярче всех проявил разницу между командами.Второй гол «Спартака» получился до безобразия простым, как прямая линия, по которой Мирзов дотащил мяч до штрафной. Вот так, вообще не меняя направления, нельзя не потерять мяч даже на уровне сложности «новичок» в FIFA, но Резиуану по милости швейцарских защитников это удалось в реальном матче Лиги Европы. По празднованию гола стало ясно, насколько для Мирзова важен этот гол, пусть и не он его забил.С первых дней в «Спартаке» он подвергается серьёзнейшему прессингу. Болельщики самого популярного клуба России изначально не считали его игроком уровня «Спартака». Не всех устраивала и репутация Мирзова. Тут ещё и неудачный дебют. За беднягу пришлось заступаться даже комментатору Роману Нагучеву.Мирзов, никогда не игравший под таким уровнем давления и внимания, в случае слабой игры мог бы и раскиснуть. Сегодня у него, по большому счёту, тоже ничего не получилось, но этот голевой проход должен уберечь игрока от терзаний и дальнейшего погружения.На новое возвращение в борьбу «Тун» уже не хватило. Кононов без опасений за результат дал отдохнуть Бакаеву и Шюррле – «Спартак» много и безрезультатно атаковал, но промахи не были судьбоносными. Отдать такую игру было бы слишком даже для «Спартака» с Мелкадзе на поле.Но «Брагу», которая, судя по всему, ждёт спартаковцев далее, не надо приглашать к своим воротам. «Спартак» в конечном итоге наиграл на проход «Туна», но до группового этапа такими темпами добраться будет трудно – не надеяться же снова исключительно на Максименко, вратаря соперника и Шюррле.Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Шюррле (Ананидзе, 88), Гулиев, Зобнин, З. Бакаев (Мелкадзе, 76), Мирзов (Мельгарехо, 70), Понсе.: Фэвр, Хавенаар, Фаткич (Гельми, 63), Кастроман, Штилльхарт, Рапп, Каблан, Хефти, Гларнер, Суттер (Саланович, 78), Йосс (Манси, 72).: Гулиев, 48, Хавенаар, 62, Каблан, 90