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Стивен Джеррард намерен победить "Фейеноорд" в память о Риксене

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард высказался о смерти бывшего футболиста клуба Фернандо Риксена.

Встреча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда" начнется с минуты молчания в память об игроке. Также футболисты клуба из Глазго выйдут на поле с траурными повязками.

"Это будет эмоциональный вечер. Команде нужна будет серьезная поддержка. Мы должны одержать победу в память о Риксене. Я уверен, что болельщики в эти минуты подавлены, поэтому мы хотим приложить все усилия, чтобы посвятить ему победу", — цитирует Джеррарда ВВС.

"Газета.ру"


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Теги: Джеррард Рейнджерс Фейеноорд
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