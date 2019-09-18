Стивен Джеррард намерен победить "Фейеноорд" в память о Риксене

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард высказался о смерти бывшего футболиста клуба Фернандо Риксена.Встреча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда" начнется с минуты молчания в память об игроке. Также футболисты клуба из Глазго выйдут на поле с траурными повязками."Это будет эмоциональный вечер. Команде нужна будет серьезная поддержка. Мы должны одержать победу в память о Риксене. Я уверен, что болельщики в эти минуты подавлены, поэтому мы хотим приложить все усилия, чтобы посвятить ему победу", — цитирует Джеррарда ВВС.