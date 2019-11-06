Олссон: Если хотим играть в ЛЕ весной, надо учиться на своих ошибках.

Шведский полузащитник ФК "Краснодар" Кристофер Олссон посетил пресс-конференцию перед игрой Лиги Европы против "Трабзонспора".



– В прошлой игре тренер заменил вас в перерыве по тактическим причинам. Состоялся ли разговор после этого? Если да, то в чем тренер просить прибавить вас на поле?

– Конечно, мы говорили про прошлую игру. Мы всегда говорим. Он сказал, почему он был недоволен моей игрой. Я не вижу в этом проблемы.



– Вы уже знакомы с этим соперником, провели против него один матч. В чем его особенность? Стоит ли его опасаться?

– Да, конечно, в Лиге Европы нет слабых команд, каждая команда здесь хорошо квалифицирована. Нужно быть на 100 процентов готовыми, чтобы получить результат. Мы играли с ними недавно. Знаем эту команду, их проблемы. Но мы знаем и свою команду и то, что мы можем сделать. В прошлом матче мы хорошо сыграли во втором тайме. Будем отталкиваться от того футбола, чтобы победить и продолжить выступление в Лиге Европы весной.



– В еврокубках команда в этом сезоне выступала ниже своих ожиданий. Изменилась ли к сегодняшнему дню команда после всех этих поражений и неудач?

– Мы многое выучили, сделали выводов из тех игр. Нам было неприятно, стыдно. Мы получили свои уроки. Сейчас мы настраиваясь по-новому на эти игры. Если хотим играть в Лиге Европы весной, надо учиться на своих ошибках.



Источник: www.rusfootball.info