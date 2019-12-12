Напомним, что после пяти туров группового этапа ЛЕ у ЦСКА нет шансов выйти в плей-офф. Если московская команда не обыграет "Эспаньол", красно-синие побьют антирекорд московского "Спартака".
- Что это было? Нам самим интересно, что это было. В Лиге Европы — 4 место, минимум очков. Это какой-то нонсенс. В том году дважды «Реал» обыграли, а сейчас «Лудогорец» не могут. Все первые таймы играли с преимуществами. Не забивали, а во вторых получали.
Смена поколений и сложности? Нет. Когда у нас что-то не получается, то говорят, что молодой состав, - цитирует Широкова "Матч ТВ".
Матч "Эспаньол" - ЦСКА состоится сегодня. Стартовый свисток в 23:00 по мск.
Широков: результаты ЦСКА в Лиге Европы? Какой-то нонсенс
Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал провал ЦСКА в еврокубках в текущем сезоне
Фото: gazeta.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»