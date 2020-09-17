Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе казахстанской команды гол забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.
В следующем раунде турнира "Маккаби" встретится с "Ростовом". Игра пройдет 24 сентября на "Ростов Арене" в формате одного матча.
Гол Вагнера не спас "Кайрат" от вылета из Лиги Европы. "Маккаби" сыграет против "Ростова"
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" потерпел поражение от "Маккаби" из Хайфы.
Фото: © ФК "Кайрат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!