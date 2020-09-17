Гол Вагнера не спас "Кайрат" от вылета из Лиги Европы. "Маккаби" сыграет против "Ростова"

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" потерпел поражение от "Маккаби" из Хайфы.

Фото: © ФК "Кайрат"