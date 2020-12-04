Аршавин: удивительно, что ЦСКА провалил Лигу европы второй год подряд

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление московского ЦСКА в Лиге европы.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично, не сказать, что соперники превосходили команду в классе, но тем удивительнее, что ЦСКА второй год подряд проваливает Лигу европы.

Все говорило за то, что клуб должен выйти из группы, но как вышло… Плохо", - сказал Аршавин.

ЦСКА уступил австрийскому "Вольфсбергу" в матче 5-го тура группового этапа Лиги европы со счетом 0:1. "Армейцы" остались на последнем месте в квартете К и потеряли шансы на выход в весеннюю стадию Лиги европы. У команды Виктора Гончаренко набрано 3 очка в пяти матчах.

Последняя игра в этом еврокубковом сезоне у ЦСКА пройдет 10 декабря. В Загребе московский клуб сыграет против местного "Динамо". Матч начнется в 23:00 мск.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Аршавин ЦСКА
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