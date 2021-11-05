Напомним, что в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы с "Лестером" Селихов отразил пенальти при счете 1:1.
Нигматуллин отметил, что момент с отражением 11-метрового удара стал ключевым в поединке. По его словам, Селихов стал героем матча.
"Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча", - сказал Нигматуллин.
Отметим, что "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице группы C. В активе москвичей четыре очка. "Лестер" набрал пять очков и идет третьим.
Источник: РБК
Нигматуллин: момент с пенальти стал ключевым в игре "Спартака" и "Лестера". Можно назвать Селихова героем матча
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера "Спартака" Александра Селихова в матче с "Лестером" (1:1).
Фото: Global Look Press