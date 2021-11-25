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Дмитрий Комбаров: почему мы не можем надеяться, на то, что "Спартак" пройдет как можно дальше в Лиге Европы?

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров верит, что клуб сможет навести шороху в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"
— Я верю в это! Почему мы не можем надеяться, на то, что "Спартак" пройдет как можно дальше, — рассказал Комбаров в интервью "СЭ".

"Спартак" после пяти туров группового этапа Лиги Европы занимает первое место в своем квартете, набрав семь очков. В последнем туре команда Руя Витории в гостях сыграет против польской "Легии".

34-летний Комбаров выступал за московскую команду с 2010 по 2019 год, выиграв с ней чемпионат и Суперкубок страны.

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Теги: Спартак Комбаров Д
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