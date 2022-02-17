По словам Боярского, "Бетис" - серьезный соперник для "Зенита". Петербургская команда не является фаворитом матча, считает актер.
"Будем все, конечно, болеть за "Зенит". У испанцев очень серьезная команда. Нет, "Зенит" в этой встрече точно не фаворит. Битва обещает быть серьезной. Не могу даже предположить, какой будет счет", - сказал Боярский.
Отметим, что матч "Зенит" - "Бетис" пройдет сегодня, 17 февраля, на "Газпром Арене". Встреча начнется в 20.45 мск. Это первая игра двухматчевого противостояния, в котором команды оспорят путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Бетисом" в Лиге Европы.
Фото: ТАСС