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Радимов: если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий - дальше это убивает игру

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил игру основной команды против "Бетиса" в 1/16 Лиги Европы (2:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было. То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперёд могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру", - цитирует Радимова "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" дважды пропустил уже к 18-й минуте встречи - отличились Гвидо Родригес и Виллиан Жозе. После этого подопечные Сергея Семака смогли переломить ход игры благодаря голам Дзюбы на 25-й минуте и Малкома на 28-й.

Но уйти на перерыв при ничейном счете все же не удалось. Атака "Бетиса" подкараулила ошибку питерцев при розыгрыше мяча от ворот - Кержаков неудачно ввел мяч на Ракицкого, испанцы перехватили мяч и вывели под удар Андреса Гуардадо, который реализовал момент, установив окончательный счет - 2:3 в пользу "Бетиса".

Следующая встреча между командами состоится 24 февраля в Испании.




Теги: Радимов Кержаков М Ракицкий Зенит Бетис
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