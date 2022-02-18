Вчера, 17 февраля, "Зенит" на своем поле уступил "Бетису" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы (2:3). Ответная игра пройдет на арене испанской команды 24 февраля.
По мнению Семшова, у "Зенита" есть шансы победить "Бетис" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
"Игра в Испании по-другому сложится, "Зенит" провел официальный матч, команда прекрасно понимает силу "Бетиса" вживую, будет непросто, но обыгрывать всех можно. Я думаю, что шансы "Зенита" на проход дальше не изменились", - сказал Семшов.
Источник: ТАСС
Семшов: шансы "Зенита" на выход в 1/8 финала Лиги Европы не изменились
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов поделился ожиданиями от ответного матча петербургской команды с "Бетисом" в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости